وكانت فتاة حسناء مقيمة في أوروبا قد أثارت دهشة "الفرعون المصري"،خلال مباراة مصر والبرتغال الأخيرة في معسكر سويسرا، ورفعت الفتاة لافتة كبيرة في المدرجات مكتوب عليها باللغة العربية“تتجوزني يا صلاح ونلعب كرة”.



وبحسب مصادر صحفية، توجهت الفتاة إلى محمد صلاح وعرضت عليه الزواج، إلا أن نجم منتخب "الفراعنة" رد عليها مبتسما: "لا أستطيع الزواج مرة أخرى.. فأنا مرتبط”، لكن قبل أن يلتقط معها بعض الصور الذاتية "سيلفي"



وتفاعل المغردون مع الموقف والصور، وأكدوا أن صلاح جذب قلوب المصريين في كل مكان، وأصبح قدوة للشباب المصري وفتى أحلام الفتيات في مصر.



ووصفت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، في تقرير، محمد صلاح بأنه "معشوق الجماهير"،مشيرة إلى إنه يحمل آمال المصريين في قيادة منتخب بلادهم للصعود إلى دور الثاني من منافسات كأس العالم، إذ أوقعت قرعة المونديال منتخب مصر في المجموعة الأولى بجانب منتخبات روسيا والسعودية والأوراغواي.



من جانب آخر، نشر محمد صلاح، صورة نادرة له خلال بداية فترة شبابه.



ويعود تاريخ الصورة التى نشرها صلاح عبر حسابه انستغرام الخاص به، إلى 17 ديسمبر 2012، مدون عليها "محمد صلاح أيام ما كان بيقعد فى تجارة طنطا وبيفطر عند الشيخ جمال".



وكانت صحيفة "ميرور" قد ذكرت في وقت سابق أن ليفربول يستعد لإبرام عقد جديد مع صلاح، ورفع راتبه الأسبوعي من 90 ألف جنيه إسترليني، إلى 200 ألف جنيه إسترليني، أي نحو 283 ألف دولار أسبوعيا.



وأضافت الصحيفة، أن إدارة ليفربول تسعى لتحصين محمد صلاح، بعد أن دخل دائرة اهتمامات نادي ريال مدريد، الذي يتطلع للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم خياراته الهجومية، بعد المستوى الرائع الذي ظهر عليه النجم المصري في موسمه الأول مع الفريق الإنجليزي، إذ سجل 36 هدفاً في جميع المسابقات، حتى الآن.



وأشارت الصحيفة، إلى أن محمد صلاح نفسه يعتزم البقاء مع نادي ليفربول ومواصلة إثبات جدارته باللعب في "البريميرليغ".