وأشارت صحيفتا "بيلد"، الواسعة الانتشار، و"زيدويتشه زايتونغ"، التي تتخذ من مدينة ميونيخ مقرا لها، إلى أن توخل (44 عاما) أبلغ إدارة النادي البافاري المتوج بلقب الدوري الألماني في المواسم الخمسة الماضية، أنه غير مهتم بشغل منصب المدرب المخضرم هاينكس.

وقالت صحيفة "زيدويتشه زايتونغ" إن المسؤولين البارزين في بايرن، رئيسه أولي هونيس ورئيسه التنفيذي كارل-هاينتس رومينيغيه ومديره الرياضي البوسني حسن صالح حميدزيتش، أجروا محادثة هاتفية مع توخل، الجمعة، إلا أنهم لم يتمكنوا من إقناعه بشغل المنصب.

وكان بوروسيا دورتموند قد تخلى عن خدمات توخل في نهاية الموسم الماضي، على رغم قيادته الفريق إلى إحراز كأس ألمانيا، وأتى الافتراق بعد تباين بينه وبين الرئيس التنفيذي للنادي هانس-يواكيم فاتسكه.

ويبدو أن اسم توخل يثير اهتمام عدد من الأندية الأوروبية، منها أرسنال الإنجليزي، الذي يشرف عليه حاليا الفرنسي أرسين فينغر، وباريس سان جرمان الفرنسي الذي يدربه الإسباني أوناي إيمري، بحسب مجلة "كيكر".

وكان بايرن قد لجأ في أكتوبر الماضي إلى هاينكس، المدرب السبعيني الذي قاده عام 2013 الى ثلاثية الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا قبل أن يعتزل التدريب، لقيادته في ما تبقى من الموسم بعد إقالة مدربه السابق الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وطرحت وسائل الإعلام الألمانية في الفترة الماضية سلسلة أسماء لمدربين يثيرون اهتمام بايرن في حال لم يبق هاينكس في منصبه الحالي، وتنوعت هذه الأسماء بين مدربين لأندية المانية مثل النمساوي رالف هازنهوتل مدرب لايبزيغ، ومدرب إينتراخت فرانكفورت الكرواتي نيكو كوفاتش، علما بأن كلا منهما لا يزال مرتبطا بعقد مع ناديه الحالي.

كما تثير أسماء أخرى اهتمام بايرن، مثل السويسري لوسيان فافر مدرب نيس الفرنسي، والأرجنتيني ماوريتسيو بوكيتينو مدرب توتنهام الإنجليزي.