وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية إن ليفربول أعد هذا العرض خصيصا، لمنع صلاح (25 عاما) من الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني الصيف المقبل.

ويقدم اللاعب المصري موسما استثنائيا مع ليفربول، منذ قدومه إلى النادي الصيف الماضي قادما من روما الإيطالي، مقابل 36.9 مليون جنيه إسترليني.

وأحرز صلاح 28 هدفا لفريقه في الدوري تضعه على صدارة قائمة الهدافين بفارق 4 أهداف عن هاري كين الثاني، في حين ساهم اللاعب في وصول ليفربول إلى دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.

وارتبط اسم صلاح بالانتقال إلى ريال مدريد أو غريمه برشلونة، ليلحق بزميله السابق فيليب كوتينيو الذي انتقل إلى "كامب نو" في يناير الماضي.