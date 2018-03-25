ومع الخروج المبكر لفيدرر حامل اللقب ونوفاك جوكوفيتش، الفائز باللقب 6 مرات، زادت آمال مارين شيليتش المصنف الثاني وغريغور ديميتروف المصنف الثالث وخوان مارتن دل بوترو، بطل إنديان ويلز الأسبوع الماضي، المصنف الخامس، في حصد اللقب في ميامي.

وسيكون ألكسندر زفيريف ضمن المرشحين أيضا، لكن اللاعب الألماني المصنف الرابع تعرض لصعوبات قبل أن يفوز على الروسي دانييل ميدفيديف 6-4 و1-6 و7-6، بينما تقدم دينيس شابوفالوف بعد التغلب على البوسني دامير جومهور.

وسبق للأسترالي كوكيناكيس أن تدرب مع فيدرر لكنه لم يلعب قبل ذلك أمام المخضرم السويسري في أي لقاء رسمي.

ومع تألق كوكيناكيس في الضربات الأمامية نجح في الإطاحة بمنافسه فيدرر، الذي أعلن عقب اللقاء أنه لن يخوض موسم بطولات الأراضي الرملية في أوروبا هذا الموسم.

وقال فيدرر المحبط، الذي سيفقد صدارة التصنيف العالمي لغريمه رافائيل نادال عقب هذه الهزيمة، إنه لم يتمكن من رفع مستواه في المباراة.

وأضاف: "أحيانا يمر المرء بمثل هذه المباريات. أحيانا يجد المرء طريقة لاجتياز ذلك لكني لم أنجح هذه المرة".

أما اللاعب الأسترالي فظهر مفعما بالثقة وقال: "عندما أشعر أني ألعب بمستواي لا أعتقد أنه سيكون بوسع الكثيرين الوقوف أمامي".

وسيلعب فرناندو فرداسكو في الدور المقبل مع كوكيناكيس بعدما تعافى اللاعب الإسباني من بداية سيئة وفاز على مواطنه جويرمو غارسيا-لوبيز 4-6 و6-صفر و6-2.