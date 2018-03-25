وجاء خروج هاليب بعد أسبوع من فشلها في الدور نصف النهائي من دورة إنديان ويلز الأميركية إثر خسارتها أمام اليابانية ناومي أوساكا التي توجت باللقب لاحقا.



ولحقت هاليب بالدنماركية كارولاين فوزنياكي التي كانت ودعت الدورة من الدور الثاني الجمعة على يد البورتوريكية مونيكا بويغ بطلة أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016.



وعلى الرغم من خسارتها، ستبقى هاليب في صدارة اللاعبات المحترفات أسبوعا إضافيا.



واستهلت هاليب المباراة بشكل جيد وحسمت المجموعة الأولى في صالحها بسهولة 6-3، لكنها عانت الأمرين في الثانية وخسرتها 2-6، قبل أن يفرض التعادل نفسه في الثالثة الحاسمة حتى الشوط السادس، لكن البولندية المصنفة ثانية في العالم سابقا و32 حاليا، تمكنت من كسر إرسال الرومانية في الشوط الثامن لتتقدم 5-3 ثم كسبت إرسالها في الشوط التاسع لتنهي المجموعة في صالحها 6-3 والمباراة.



وهو الفوز السادس لرادفانسكا على هاليب في 11 مباراة جمعت بين اللاعبتين حتى الآن.



وكانت هاليب عانت أيضا في الدور الثاني أمام الفرنسية الشابة أوسيان دودان واحتاجت إلى 3 مجموعات للفوز عليها 3-6 و6-3 و7-5.



وفي الدور المقبل، تلعب رادفانسكا، بطلة ميامي عام 2012، مع اللاتفية أناستاسيا سيفاستوفا العشرين أو البيلاروسية فيكتوريا أزارنكا.



وبلغت الدور الرابع أيضا التشيكية كارولينا بليسكوفا الخامسة بتغلبها على التايوانية سو-واي هسييه 6-4 و1-6 و7-6 (7-4)، لتضرب موعدا مع الكازخستانية زارينا دياز الفائزة على الألمانية كارينا فيتهوفت 4-6 و7-5 و6-صفر.



ولدى الرجال، بلغ الألماني الكسندر زفيريف الرابع الدور الثالث بتغلبه على الروسي دانييل مدفيديف 6-4 و1-6 و7-6 (7-5).



كما تأهل التشيكي توماس برديتش العاشر بفوزه على الياباني يوشيهيتو نيشيوكا 6-1 و6-4، والأسباني دافيد فيرر الثامن والعشرون بتغلبه على الروسي يفغيني دونسكوي 6-2 و6-2.