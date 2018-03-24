وسيمثل الفاريز أمام اللجنة الرياضية لنيفادا في العاشر من إبريل المقبل لاتخاذ قرار نهائي في قضيته أي قبل أقل من شهر على موعد مواجهته مع غينادي جولوفكين البالغ من العمر 35 عاما و الحاصل على عدة ألقاب في وزن المتوسط في لاس فيغاس.

وكان الفاريز وجولوفكين القادم من كازاخستان تعادلا في سبتمبر الماضي.

وخضع ألفاريز للفحص الثاني في إطار الترتيبات الخاصة بالمواجهة الثانية بينه وبين جولوفكين.

ويقول الفاريز الذي تجاوز عتبة العقد الثالث من العمر إن السبب في سقوطه في اختبارات المنشطات هو تلوث اللحوم بسبب إضافة مادة كلينبوتيرول المحظورة رياضيا لعلف الحيوانات لتحسين نوعية لحومها.

وفاز ألفاريز 49 مرة مقابل هزيمة واحدة وتعادلين في حين فازجولوفكين في 37 من 38 مباراة خاضها وتعادل مرة واحدة وكانت أمام الفاريز.