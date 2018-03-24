وحقق كافاليرز فوزه الرابع على التوالي وألحق بمنافسه صنز الهزيمة العاشرة على التوالي وهو الأقل تحقيقا للانتصارات في البطولة مع ممفيس برصيد 19 فوزا.

وسجل كايل لوري 3 أرقام مزدوجة ليساهم في فوز تورونتورابتورز متصدر القسم الشرقي 116-112 على بروكلين نيتس.

وأحرز لوري 25 نقطة ومرر 12 كرة حاسمة واستحوذ على عشر كرات مرتدة خلال فوز رابتورز.

وسجل راسل وستبروك 17 نقطة في الربع الرابع خلال فوز أوكلاهوما سيتي ثاندر 105-99 بعد انتفاضة أمام ميامي هيت.

كان ميامي متقدما 71-66 مع تبقي نحو عشر دقائق بالربع الرابع لكن ثاندر انتفض ليحقق فوزه السابع في آخر ثماني مباريات.

وسجل وستبروك 29 نقطة واستحوذ على 13 كرة مرتدة كما مرر ثماني كرات حاسمة.

وتألق لاماركوس الدريدج ليسجل 45 نقطة وهو أعلى معدل له في مباراة واحدة ليقود سان أنطونيو سبيرز للفوز 124-120 على يوتا جاز بعد وقت إضافي ليعزز فرصه في بلوغ الأدوار الإقصائية.