وقال موقع"ميستر شيب" للإحصائيات، إن "الدون" سجل هدفه رقم 81 مع "برازيل أوروبا"، ليصبح ثالث أكبر هداف مع المنتخبات في التاريخ.



ويتصدر ترتيب هدافي المنتخبات، اللاعب الإيراني علي دائي، والذي يملك 109 أهداف، وأسطورة المجر، فيرينتس بوشكاش (84 هدفا)، ويأتي كريستيانو ثالثًا برصيد 81 هدفا.



وبحسب موقع "كووورة" تفوق كريستيانو رونالدو على اللاعب الياباني كامامتو، الذي يملك 80 هدفًا مع منتخب بلاده.



يشار إلى أن المنتخب المصري قد خسر أمس الجمعة المباراة الثالثة أمام نظيره البرتغالي من أصل 4 مواجهات جمعتهما.



وكانت المواجهة الأولى بينهما عام 1928، حينها نجح الفراعنة في تحقيق الفوز، بالمباراة التي جمعتهما، في أولمبياد أمستردام بنتيجة 2- ـ1، وتأهل وقتها منتخب مصر، لنصف النهائي.



أما الموقعة الثانية، كانت ودية وأقيمت عام 1955، إلا أن منتخب مصر خسر اللقاء برباعية نظيفة بالقاهرة.



والمباراة الأخيرة التي جمعتهما، كانت في عام 2005، وتمكن منتخب "برازيل أوروبا" من الفوز على الفراعنة بهدفين.