واشتهر النجمان بتحطيم وتحقيق الكثير من الأرقام القياسية سواء على المستوى الفردي أومع الناديين الغريمين برشلونة وريال مدريد، وباتت هناك أرقام يشترك فيها فقط "البرغوت" الأرجنتيني و"الدون" البرتغالي.

ومن أهم الأرقام القياسية التي يشترك فيها النجمان ويصعب تحطيمها وربما يستحيل هي:

- الفوز 4 مرات بالحذاء الذهبي: يحمل الثنائي الرقم القياسي في الفوز بجائزة الحذاء الذهبي، إذ فاز رونالدو بهذه الجائزة أول مرة مع مانشستر يونايتد، ثم ثلاث مرات مع ريال مدريد، في حين تُوج ميسي بالحذاء الذهبي أربع مرات لكن كلها بقميص برشلونة، وذلك وفقا لموقع "سبورتس كيدا" الرياضي.

- 5 كرات ذهبية: سيطر ميسي ورونالدو ، 2008 على جائزة الكرة الذهبية ، التي تُقدم لأحسن لاعب في العالم ، حيث يمتلك كل منها خمس كرات ذهبية في رصيده ، في ظل توقعات بحصد المزيد من الكرات الذهبية، إذ يتوقع بشكل كبير أن تكون الكرة الذهبية القادمة لميسي

- 300 هدف في الدوري الإسباني : وصل ميسي ورونالدو، إلى أفق يصعب ملامسته في الليغا، فهما اللاعبان الوحيدان اللذان سجلا أكثر من 300 هدف ، ومن المتوقع أن ترتفع غلة النجمين بشكل كبير في المستقبل القريب .

- منتخب نجوم العالم: إذ وبحسب موقع "سبورت 360" الرياضي، ساهم التنافس المحموم بين ميسي ورونالدو في تواجدهما 11 مرة متتالية في تشكيلة فيفا لأحسن اللاعبين في العالم، إذ ظهر النجمان أول مرة في تشكيلة الاتحاد الدولي لكرة القدم سنة 2007 تتويجاً لجهودهما الكبيرة على المستطيل الأخضر، ويصعب كسر هذا الرقم مستقبلاً ، نظراً لإمكانية تواجدهما في التشكيلة المثالية لمرات أخرى.

- كأس العالم للأندية : رونالدو وميسي هما أول من هزا الشباك في 3 بطولات مختلفة في كأس العالم للأندية، حيث افتتح ميسي رصيده من الأهداف في هذا البطولة أول مرة سنة 2009، فيما سجل رونالدو بكثرة في الآونة الأخيرة، بسبب فوز ريال مدريد بلقب دوري الأبطال في أكثر من مناسبة.