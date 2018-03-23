وخاض الجناح الأيمن الذي غالبا ما تمت مقارنته بالبرازيلي غارينشا 53 مباراة دولية بين 1973 و1979 سجل فيها 12 هدفا منها أربعة في كأس العالم.

وشارك هاوسمان في مونديال 1974 في ألمانيا، ثم توج بالكأس في 1978 على استاد مونيمنتال في بوينس أيرس تحت إشراف المدرب سيزار مينوتي.

وعلق مينوتي في تصريح لإذاعة كوبيراتيفا بعد وفاة هاوسمان قائلا "إنها الحياة ... إنها تنتهي بشكل سيء ... اعتدنا على هذا التهديد في الأشهر الأخيرة ولكنه كان يتخطاه. هذه المرة لم يتمكن من ذلك. إنه أمر محزن".