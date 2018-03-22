وأكد حمد عبدالله الجنيبي، رئيس اللجنة العليا لاستضافة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص (أبوظبي 2019) أن الأولمبياد حققت نجاحا لافتا، لتكون منصة هامة لأصحاب الهمم، من أجل التعبير عن أنفسهم وقدراتهم وإمكانتهم ومهاراتهم اللامحدودة".

وشارك أكثر من ألف رياضي من 32 دولة في 16 رياضة مختلفة ضمن الدورة، حيث أقيمت المنافسات في 8 مواقع مختلفة.

وتشكل الألعاب الإقليمية التاسعة للأولمبياد الخاص 2018، ودورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019 جزءا من رؤية الإمارات 2021، التي تدعم اندماج أصحاب الهمم في المجتمع، لممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي.