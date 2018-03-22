وتأثرت فرصة هارت في أن يكون الحارس الأساسي في المونديال، بسبب قلة مشاركاته مع وستهام في البريميرليغ هذا الموسم.

وكانت مشاركة هارت في المباراة، التي خسرها وستهام المهدد بالهبوط أمام بيرنلي في المرحلة الثلاثين في 11 مارس، الأولى له مع الفريق منذ نوفمبر 2017.

ويأمل هارت في الحفاظ على مكانه في الفريق حتى نهاية الموسم، لتعزيز فرصه في البقاء ضمن تشكيلة مدرب المنتخب غاريث ساوثغيت.

ونقلت رويترز عن الدولي الإنجليزي "منذ تولي غاريث المسؤولية وهو يقول دائما إن أدائي كان جيدا بالنسبة له".

وأضاف: "يبدو رجلا مخلصا، لكن قميص المنتخب متاح لمن يكون قادرا على نيله. هناك 3 حراس، وهناك لاعبون يلعبون جيدا في الدوري الممتاز، وآمل أن أحصل على مكاني الآن وسنرى ماذا سيحصل".