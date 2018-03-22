وقالت صحيفة "صن" إن المهاجم السويدي صاحب الـ 36 عاما سيغادر "أولد ترافورد" خلال أيام، ولن يكمل موسمه الثاني مع الفريق.

وانتقل "إبرا" إلى مانشستر يونايتد في صيف 2016 قادما من باريس سان جرمان الفرنسي، بعقد يمتد لموسم واحد، وأصيب في نهاية الموسم ليغيب عن الملاعب عدة أشهر.

إلا أن نادي "الشياطين الحمر" أعلن العام الماضي تجديد تعاقد إبراهيموفيتش لموسم آخر إبان تعافيه من الإصابة.

لكن اللاعب السابق ليوفنتوس الإيطالي وبرشلونة الإسباني تعرض لإصابة جديدة أبعدته عن الملاعب منذ مطلع العام الجاري.

وقالت "صن" إن المدير الفني لمانشستر يونايتد جوزيه مورينيو أبلغ "السلطان" أنه بإمكانه الرحيل، قبل أسابيع من نهاية عقده.

ورجحت الصحيفة أن إبراهيموفيتش سينتقل إلى الدوري الأميركي، وتحديدا إلى لوس أنجلوس غالاكسي، الذي ارتبط اسم اللاعب بالانضمام إليه في أكثر من مناسبة.