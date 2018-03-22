ووفقا لوكالة الصحافة الفرنسية، ستبدأ الحصة التدريبية الساعة 10:30 بالتوقيت المحلي (09:30 بتوقيت غرينيتش)، وهي مفتوحة للجمهور.

ولم يخف بولت، 31 عاما، الذي ترعاه شركة "بوما" للتجهيزات الرياضية، طموحه بتجريب حظه في كرة القدم الاحترافية، بعد مسيرة غنية بالالقاب الأولمبية والعالمية في ألعاب القوى.

وكان بولت، حامل الرقم القياسي لسباقي 100 و200 م، أعلن في يناير عن هذا الموعد الذي اعتبره اختبارا له، وقال في مقابلة صحفية "سنقوم بتجربة في مارس مع دورتموند".

وأضاف "أحد احلامي الكبيرة التوقيع مع مانشستر يونايتد. إذا قال دورتموند إني جيد، سألتزم وسأتدرب بجد ودون كلل".