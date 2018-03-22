وأكد إنييستا أنه لن يذهب لأي فريق ينافس ضد برشلونة، ولكن كل "السيناريوهات" التي تتضمن اللعب لفريق غير برشلونة تبقى أمر وارد بالنسبة له.

وقال قائد الفريق الكتالوني في مقابلة مع إذاعة "كادينا سير": "سأحدد إذا ما سأستمر باللعب أو لا في الأسابيع القليلة المقبلة".

وأكد إنييستا: "إذا ما رحمتني الإصابات، أرى نفسي بالتشكيلة الأساسية لبرشلونة في العامين المقبلين".

وقال إنييستا إنه سيترك النادي إذا لم يستطع "إعطاء الفريق 100 بالمئة من العطاء".

أما بالنسبة لمشواره الدولي، قال إنييستا إن مونديال روسيا المقبل، من المحتمل أن يكون آخر مشاركة له مع المنتخب الإسباني.

وحقق إنييستا كافة البطولات القارية والعالمية مع المنتخب الإسباني، ومثلها مع ناديه برشلونة، مما جعله من أكثر اللاعبين نجاحا في أوروبا.

وختم إنييستا بقوله: "لا أريد أن ألعب فقط بسبب تاريخي".