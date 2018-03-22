وسقط المنتخب "الأزرق" في مباراته الدولية الأولى بعد رفع الإيقاف على استاد الملك عبد الله الثاني في ضاحية عمان بهدف وحيد سجله أنس بني ياسين في الدقيقة 28.



وفي ديسمبر الماضي، رفع الفيفا الإيقاف الذي فرضه على كرة القدم الكويتية منذ 2015 على خلفية التدخل السياسي، وشكلت بطولة كأس الخليج "خليجي 23" التي أقيمت في الكويت، أول اختبار للمنتخب بعد أقل من ثلاثة أسابيع على رفع الايقاف، ما حرمه من التحضير الكافي وخرج من الدور الأول بعد خسارتين وتعادل في ثلاث مباريات.



ويلعب المنتخب الكويتي مباراة دولية ودية ثانية في 25 الحالي حيث يستضيف نظيره الكاميروني.