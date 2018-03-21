ووفقا لصحيفة "ماركا"، سيحصل راؤول على شارة التدريب الرسمية من الاتحاد الإسباني في أبريل المقبل، بعد أن أنهى "برنامج النخبة"، وهو برنامج تدريبي مخصص للاعبين الدوليين المعتزلين، الذين قضوا 10 أعوام على الأقل في الدوري الإسباني.

وسيبدأ راؤول بتدريب نادي شباب ريال مدريد "ب"، وهو فريق الشباب الرديف في ريال مدريد، الذي عادة ما يضم لاعبين ناشئين، يتم تصعيدهم لاحقا للفريق الأول.

وسيتولى راؤول مهمة التدريب من ألفارو بينيتو، الذي تم ترقيته لتدريب فريق الشباب "أ".

وخاض راؤول 550 مباراة مع ريال مدريد، سجل فيها 228 هدفا، بين أعوام 1994 و2010.

ووفقا للصحيفة، تكثر تعيينات اللاعبين السابقين كمدربين في فرق الناشئين بالنادي، حيث يدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري، لاعب ريال مدريد السابق، فريق "كاسيا"، وهو الفريق الأكبر بالأكاديمية الرئيسية للنادي.

كما يبدو أن اللاعب السابق غوتي قد يتولى أحد فرق الناشئين أيضا، بعد فترة ناجحة جدا في الفرق الصغيرة.