وفي مقال كتبه لصحيفة "صن" البريطانية، عبر رايت عن قلقه من تكرار موقف كوتينيو، الذي جذب إليه أنظار الأندية الأخرى، وأصر على الانتقال لاحقا لبرشلونة، رغم محاولات ليفربول الحثيثة للتمسك به.

وكتب رايت: "السؤال ليس إذا كان باستطاعة صلاح تكرار التألق، لأن الإجابة هي بالتأكيد (نعم)، لكن السؤال الرئيسي هو: هل سيستمر بالتألق بالقميص الأحمر، أم بقميص ريال مدريد الأبيض؟".

وأضاف: "هل ستقنعني بأنه عندما تبدأ مرحلة إعادة البناء في ريال مدريد، لن يكون صلاح في أعلى قائمة المطلوبين؟".

وتوقع رايت أن "يقاتل" ليفربول للحفاظ على نجمه المصري، لكن في معركة سيكون "تحقيق الانتصار فيها صعبا".

وكان كوتينيو قد انتقل لصفوف برشلونة مقابل 200 مليون دولار مطلع هذا العام، بعد شد وجذب بين النادي الكتالوني وناديه السابق ليفربول.

وينفرد صلاح بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 28 هدفا، ويبدو في طريقه لكسر رقم نجم ليفربول السابق لويس سواريز، الذي سجل 31 هدفا في 2014.