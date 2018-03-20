وكشف النادي الإماراتي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن ناديا العين ومصر للمقاصة قاما بتوقيع مذكرة تفاهم في "برج خليفة" في دبي، ومنها ضم الشحات بصفة نهائية إلى النادي.

وأبرم الناديان مذكرة التفاهم، بهدف التأسيس لعلاقة التعاون المشترك بين الناديين ووقع على المذكرة، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، غانم مبارك الهاجري، واللواء محمد عبدالسلام، رئيس نادي مصر للمقاصة.

وانتقل اللاعب المصري إلى العين معارا لنهاية الموسم الحالي مقابل 500 ألف دولار بعد التألق في الدور الأول من بطولة الدوري المصري وتسجيل 11 هدفا وصناعة 5 في 17 مباراة.

ومع العين الإماراتي تألق الشحات ليسجل 7 أهداف ويصنع 11 هدفا مع الفريق العيناوي.