ووافق الأهلي المصري، الذي يملك عقد جمال بشكل رسمي، على رحيله إلى نادي هلسنكي جي كي الفنلندي على سبيل الإعارة لمدة موسم ينتهي في شهر أكتوبر المقبل، ودون وضع أي بنود خاصة بشراء اللاعب نهائيا.

وبعد بداية واعدة، فشل جمال، أول لاعب مصري يخوض تجربة الاحتراف في جنوب أفريقيا، في إثبات نفسه، وبات في الفترة الأخيرة خارج قائمة فريق بيدفيست.

وتسببت عدم مشاركة جمال (26 عاما) في المباريات باستبعاده عن تشكيلة منتخب الفراعنة للمباراتين الوديتين اللتين يخوضهما تحضيرا لكأس العالم، الجمعة ضد البرتغال، والثلاثاء المقبل ضد اليونان.

وكان المهاجم المصري قد انضم إلى بيدفيست الجنوب أفريقي من الأهلي العام الماضي، وسبق أن واجهه في مسابقة دوري أبطال أفريقيا التي يحمل الفريق المصري الرقم القياسي فيها بثمانية ألقاب.