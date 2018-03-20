ووفقا لصحيفة "ماركا"، يبحث نادي نيوكاسل، الذي ينافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، حاليا على مستثمر جديد، فيما أكد مايويذر أنه قد يكون مهتما إذا وضع المشروع بشكل مناسب.

وقال مايويذر: "أنا أحب نيوكاسل، هؤلاء يحبون الاحتفال بقوة أي مدينة في العالم، لقد تعرفت على عدد من اللاعبين العام الفائت وهم فتيان جيدون".

وأضاف مايويذر: "أنا دائما ما أبحث عن فرص عمل جديدة، كما أحب كل أنواع الرياضة، ولكني أستثمر بعقلي وليس بقلبي".

وقال مايويذر أن البرتغالي رونالدو صديق مقرب له، وأن باستطاعته إنهاء مسيرته في الملاعب مع نيوكاسل.