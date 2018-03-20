ورفعت أهداف صلاح الـ36 في موسمه الأول مع ليفربول، مكانته على الصعيد العالمي، وقادت لتنبؤات بأن رحيله لأحد عمالقة أوروبا مثل ريال مدريد أو برشلونة الإسبانيين، مسألة وقت لا أكثر.

ونجح عملاقا إسبانيا بإغراء عدد من نجوم ليفربول، في السابق، على رأسهم الإسباني تشابي ألونسو الذي ذهب لريال مدريد، والأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، والأوروغواياني لويس سواريز، وأخيرا البرازيلي فيليبي كوتينيو، الذين فضلوا الرحيل لبرشلونة.

وأكدت الصحيفة أن ملاك النادي الأميركيين، الذين يديرون ليفربول ضمن مؤسسة فينواي الرياضية، بالإضافة إلى المدرب الألماني يورغن كلوب، يهدفون لجعل ليفربول ناديا يستقطب النجوم، بدلا من أن يكون عتبة لهم، للانتقال لاحقا إلى أندية أكبر.

وتتبقى 4 أعوام على عقد صلاح الذي وقعه الصيف الماضي، ومنذ ذلك الحين ارتفعت قيمة اللاعب كثيرا، وبالإمكان ارتفاع قيمته أكثر في حال تألقه مع المنتخب المصري في كأس العالم بروسيا.

وستساعد العوائد التي حصل عليها النادي من صفقة انتقال كوتينيو لبرشلونة، التي قاربت 200 مليون دولار، وعوائد الوصول إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي بلغت 70 مليون دولار حتى الآن، على إضافة دفعة مادية للـ"حمر" للحفاظ على النجم المصري.