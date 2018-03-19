وكان عقد يونغ (32 عاما) ينتهي الصيف المقبل، لكن يونايتد أكد، الاثنين، أنه استخدم البند الذي يسمح له المحافظة على خدمات لاعب أستون فيلا السابق حتى 2019، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

ويقدم يونغ الذي انتقل إلى يونايتد عام 2011، مستوى جيدا هذا الموسم بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، إذ لعب الغالبية العظمى من مبارياته الـ 30 في مركزه الظهير الأيمن وأبدع فيه، مما دفع مدرب إنجلترا غاريث ساوثغايت إلى استدعائه لخوض المباراتين الوديتين المقررتين هذا الشهر ضد هولندا وإيطاليا.

وتوج يونغ خلال مسيرته مع يونايتد بلقب كل من الدوري وكأس إنجلترا وكأس الرابطة والدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" مرة واحدة.