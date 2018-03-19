لكن "الدون" قدم أداء رائعا منذ انطلاقة العام الجديد ليكون افضل هداف في عام 2018 حتى الآن، وبرباعيته في مرمى جيرونا يوم أمس الأحد بات في رصيده 22 هدفا وأضحى يهدد صدارة البرغوث الأرجنتيني الذي بحوزته 25 هدفا حتى اللحظة في الليغا.

وكانت وسائل إعلام إسبانية ودولية اتهمت كريستيانو رونالدو بالجنون والغرور عندما قال إنه سيكون هداف الدوري الإسباني ولم يكن وقتها بحوزته سوى 4 أهداف، لكن عزيمة صاروخ مادير أكدت أن لا مستحيل في قاموسه، وهذا ما أثبتته الأيام الأخيرة.

وكان رونالدو قد أكد في لقاء صفحي أجراه مؤخرا بأنه"لا يمكن مقارنته بأحد، أو يكون شخصاً آخر هو كريستيانو رونالدو، دائماً ستكون أنت، سأكون نفسي".

وقال رونالدو : "كنت أحلم بان أكون أفضل لاعب في العالم. وكنت أقول ذلك على سبيل المزاح، ولكن بداخلي أشعر بأنني لدي القدرات لتحقيق هذا الحلم"، وفق ما نقل موقع صحيفة "ماركا" الاسبانية.

وتابع: "لا أرى أي لاعب يملك موهبتي نفسها والجدية والتفاني في العمل. لا يمكن مقارنتي بأحد، أو يكون شخصاً آخر هو كريستيانو، دائماً ستكون أنت".