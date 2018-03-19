بلغت أندية الترجي والنجم الساحلي التونسيان ووفاق سطيف الجزائري والدفاع الحسني الجديدي المغربي دور المجموعات (ثمن النهائي) لمسابقة دوري أبطال أفريقيا في كرة القدم، فيما فشل الهلال السوداني في اللحاق بركب المتأهلين.

وتأهل الترجي بفوزه على ضيفه غور ماهيا الكيني بهدف أنيس البدري (21) بعدما كانا تعادلا سلبا ذهابا، والنجم الساحلي رغم خسارته أمام مضيفه بلاتو يونايتد النيجيري بهدف توسين أوموييلي (25) وذلك لفوزه 4-2 ذهابا في سوسة.

وحجز الدفاع الحسني الجديدي بطاقته بعودته بتعادل ثمين من الكونغو الديموقراطية أمام مضيفه فيتا كلوب بهدفين لحميد أحداد (75) وأيوب نناح (90+3) مقابل هدفين لماكوسو مونديلي (21 و82).

وكان الفريق المغربي الذي بلغ دور المجموعات للمسابقة القارية للمرة الاولى في تاريخه، فاز 1-صفر ذهابا.

وأكرم وفاق سطيف الجزائري وفادة ضيفه إدوانا ستارز الغاني برباعية تناوب على تسجيلها مراد بن عياد (28) ومحمد خوتير زيتي (45+2) وعبد القادر بدران (61) وعبد الحكيم أمقران (90+3) معوضا خسارته صفر-1 ذهابا.

وودع الهلال المسابقة رغم فوزه على ضيفه توغو بور التوغولي بثلاثة أهداف للبرازيلي جيوفاني دا سيلفا (5) والصادق النور شلش (55) ومحمد أحمد بشير (74) مقابل هدف لابلامفي أيي دجادجا (7) وذلك لخسارته بثنائية ذهابا حيث تأهل الفريق التوغولي لتسجيله خارج القواعد.

وسيكمل الهلال مشواره القاري في مسابقة كأس الاتحاد.

وتسحب قرعة دور المجموعات في 21 الشهر الحالي حيث توزع الفرق الـ16 المتأهلة الى أربع مجموعات.