وحضر عدد من كبار الشخصيات والضيوف الفخريين توزيع الميداليات على الفائزين، إضافة إلى منح ميداليات للمشاركة بهدف زرع الفرح في قلوب الرياضيين.

وحلت الإمارات في المركز الأول في لعبة الدراجات، حيث تمكن الفريق من تحقيق الفوز في ستة من السباقات التي أقيمت في حلبة مرسى، وتضمنت الميداليات الذهبية فئة 2، و4 لسباقات الدراجات للرجال.

وفي لعبة التنس، التي أقيمت منافساتها في مدينة زايد الرياضية، تغلبت موناكو على الإمارات بمجموعتين، وقد عبر لاعب موناكو كريستوف ماتي عن سعادته لتحقيق هذا الانتصار في اليوم الأول من المنافسات، وقال مدربه إنه يعمل الآن على إعداد الفريق للفوز في المباراة الثانية بهدف تحقيق الميدالية الذهبية.

كما وزعت ميداليات التزلج على لاعبي الأولمبياد الخاص من 8 دول، وذلك ضمن المنافسات في سباقات 30 متر خط مستقيم، و100 متر، و300 متر، و100X2 تتابع.

وفي حفل توزيع الميداليات، كان الإماراتي خليفة أحمد العامري في غاية السعادة مع إحرازه ثلاث ميداليات في التزلج، حيث قال: "لقد فزت بميداليات ذهبية وفضية وبرونزية. أنا فخور وفي غاية السعادة لإحراز الفوز".

وكان خليفة قد أحرز الميدالية الذهبية في فئة التتابع 100X2، والفضية في سباق 100 متر، والبرونزية في سباق 300 متر.

أما اللاعبة آية إسماعيل من سوريا، واللاعبة تينهيناني تمزيات من الجزائر، واللاعب سيد سعيد العلي من إيران فقد أحرزوا الميداليات الذهبية في فئة 1، و2، و3 على التوالي في سباق 30 متر خط مستقيم.

وفي سباقات 300 متر، أحرز كل من الإماراتيين عايشة النعيمي، وصايح الحباش، والمصريين، شهد ناصر سليمان، ومحمد عبد الحميد ندا، والأردنيين عبد الله النحاس ويوسف ويسف الميداليات الذهبية في الفئات التي شاركوا فيها في لعبة التزلج.

وقال اللاعب فرداد غازي مقدم من إيران، الذي أحرز المركز الثالث في سباق 300 متر، الفئة 3: "أنا سعيد لمشاركتي في دورة الألعاب الإقليمية التاسعة للأولمبياد الخاص 2018. لقد منحني هذا الحدث الفرصة لإظهار قدراتي وتحقيق الفوز".

فيما قالت اللاعبة آية إسماعيل من سوريا، والفائزة بذهبية 30 متر خط مستقيم: "لقد أمضيت العام الماضي وأنا أبذل الجهد تحت إشراف مدربي من أجل المشاركة في هذا الحدث الرائع، وأنا في غاية السعادة لتمكني من حصد نتائج هذا العمل الهائل".

وشهدت دورة الألعاب الظهور الأول للسورية نجمة العموري في مسابقة رفع الأثقال، وقد تمكنت اللاعبة البالغة من العمر 16 سنة من إحراز الميدالية الفضية في مسابقة رفع السكوات حيث حققت رفعة 60 كغ في الفئة إف2.

وقالت اللاعبة الشابة إن عائلتها قد منحتها كل التشجيع اللازم من أجل المشاركة في هذه الرياضة، وهي تتدرب باستمرار، وقد أثمر ذلك الجهد الهائل الذي تبذله في رفع الأثقال في إكسابها قدر كبير من الثقة.

وفي الجمباز، احتفلت اللاعبة المصرية آية صالح عبد الرحمن، بإحراز الميدالية الذهبية في سباق 200 متر الفئة 3.

وعن تحقيق هذا الفوز قالت آية: "أنا سعيدة للغاية لإحراز الميدالية الذهبية. وبالتأكيد فأنا أهدي هذه الميدالية لمدربي الذي ساعدني كثيرًا خلال فترة الاستعداد، حتى تمكنت من إحراز المركز الأول".

وتشكل الألعاب الإقليمية التاسعة للأولمبياد الخاص 2018، ودورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019 جزءًا من رؤية الإمارات 2021 التي تدعم اندماج أصحاب الهمم في المجتمع، لممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي. كما تمثل دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019، الحدث الرياضي الأكثر وحدةً وتضامنًا في تاريخ الأولمبياد الخاص، حيث ستقدم تجربة شاملة ومتكاملة للرياضيين من ذوي الإعاقة الفكرية وغيرهم.

وحضر أكثر من ألف رياضي من 32 دولة إلى أبوظبي للمشاركة في دورة الألعاب الإقليمية التاسعة للأولمبياد الخاص، والتي تمثل أكبر حدث رياضي يقام قبل تنظيم دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص في أبوظبي 2019. ويشارك الرياضيون في 16 رياضة مختلفة تنعقد في ثمانية مواقع مختلفة أدنيك، ومدينة زايد الرياضية، وحلبة مرسى ياس، وجامعة نيويورك أبوظبي، ونادي الضباط، ومبادلة أرينا، ونادي الجزيرة الرياضي، ونادي الفرسان.

وتعد دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019 أبوظبي، التي تقام برعاية، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الحدث الرياضي والإنساني الأكبر والأكثر تضامنًا في العالم والذي تستضيفه العاصمة الإماراتية للمرة الأولى على مستوى المنطقة.