وتأهل إشبيلية، الذي خسر للمرة السادسة في 12 مباراة بالدوري تحت قيادة فينشنزو مونتيلا، إلى دور الثمانية لدوري الأبطال لأول مرة عقب فوزه 2-1 على يونايتد في أولد ترافورد الثلاثاء الماضي.

لكن إشبيلية وجد نفسه متأخرا أمام ليغانيس قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول بضربة رأس من المدافع أوناي بوستينزا.

وأجرى مونتيلا ثلاثة تغييرات على الفريق الذي صدم يونايتد، وأشرك وسام بن يدر كأساسي بعدما أحرز هدفين في العملاق الإنجليزي الأسبوع الماضي، لكن فريقه نادرا ما شكل خطورة على ليجانيس.

وأضاف المهاجم خافيير إراسو الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 59، وزادت الأمور سوءا لأشبيلية بسبب طرد بابلو سارابيا قبل النهاية بست دقائق بعد حصوله على إنذارين خلال 11 دقيقة.

ورغم ذلك قلص ميغيل لايون الفارق لإشبيلية في الدقيقة الأخيرة.

ويحتل إشبيلية المركز الخامس في الدوري برصيد 45 نقطة متأخرا بفارق 12 نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الرابع ومتقدما بنقطة واحدة على فياريال سادس الترتيب.

ويستضيف فياريال منافسه أتليتيكو مدريد صاحب المركز الثاني اليوم بينما يلعب جيرونا مع ريال مدريد حامل اللقب ويستضيف برشلونة المتصدر منافسه أتليتيك بيلباو.