وكانت مها تيسير بركات، مستشار أول في مكتب أبوظبي التنفيذي، أعلنت أن الرياضيين المشاركين في الألعاب والذين يعانون من حالات صحية لم تخضع للعلاج بعد، والتي تشمل مشاكل السمع، والأسنان، والبصر، سيحصلون على العلاج المجاني إلى جانب تقديم المساعدة الطبية اللازمة لهم.

وقالت إن "برنامج الرياضيين الأصحاء هو برنامج مجاني يوفر الفحوصات الصحية اللازمة وتقديم المعلومات اللازمة لرياضيي الأولمبياد الخاص. وتبرز أهمية ذلك من خلال السعي إلى الكشف عن المشاكل التي تعرض لها الأفراد دون معرفة منهم. وقد تمكنت أبوظبي بفضل التعاون مع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص، مثل مؤسسة جوليسانو، من تقديم مساهمات سخية لتغطية التكاليف والفحوصات".

ومن خلال هذه البرامج المجانية، فإن الهدف من تنظيم هذا الحدث لا يقتصر على المشاركة في المنافسات الرياضية، ولكن من أجل عودتهم إلى بلادهم وهم في حالة صحية أفضل ويعتمدون أسلوب حياة أفضل مفعم بالصحة والعافية.

وكان الدكتور تيموثي شرايفر، رئيس الأولمبياد الخاص الدولي، قد حضر إلى الإمارات بمناسبة تنظيم دورة الألعاب الإقليمية التاسعة، كما كان حاضرًا للترحيب بالرياضيين المشاركين في الفحوصات الصحية المجانية التي نفذها فريق من الأطباء الاختصاصيين في الدولة.

وقال شرايفر "نحن حاضرون هنا من أجل التلاقي مع الرياضيين وجهًا لوجه، ويدًا بيد، وقلب بقلب، كما أننا نهدف إلى إلغاء كافة الفروقات التي تؤدي إلى التمييز بين الأشخاص أو تهميشهم".

كما أكد الدكتور شرايفر على دور الإمارات والتزامها بتحقيق الاندماج بين كافة فئات المجتمع "لقد حذف مصطلح الإعاقة من دولة الإمارات، واستبدل بأصحاب الهمم".

من جهتها، ذكرت ماري ديفيس، الرئيس التنفيذي في الأولمبياد الخاص "علينا أن نعمل على إنهاء التمييز بين البشر، وعلينا أن نوفر قدر أكبر من التدريب للمعالجين والأطباء والتربويين".