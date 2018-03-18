وجاء تصريح كلوب بعد تسجيل صلاح لأربعة أهداف في مباراة ليفربول أمام واتفورد.

ونقلت وسائل إعلام عن كلوب قوله: "يمتلك صلاح للعديد من النقاط المشتركة مع ليونيل ميسي. يعتمد صلاح على طريقته الخاصة في اللعب، ولا أظن بأن صلاح يريد أن يوضع في مقارنة مع ميسي. إن آخر لاعب أعرفه كان له تأثير على أداء فريق بأكلمه هو دييغو مارادونا".

وأضاف كلوب: "يواصل محمد صلاح السير على طريق التألق بأسلوب رائع، كما أن لديه مهارات يظهرها باستمرار، وهو لاعب ناجح، ويدعم فريقه على نحو جيد، فهو يحب اللعب مع باقي أعضاء الفريق، والذين بدورهم يوّدون ذلك".

جدير بالذكر أن صلاح قد سجل 36 هدفاً في جميع المسابقات هذا الموسم، وهو ما يشكل رقماً قياسياً جديداً للاعب في موسمه الأول مع ليفربول، وتفوق على رقم فرناندو توريس في موسم 2007-2008 البالغ 33 هدفاً.