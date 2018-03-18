وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية إن جماهير النادي البرازيلي، قامت بكتابة العديد من الرسائل لإدارة النادي الملكي، تطالب برفع المقابل المادي للمهاجم الشاب فينيسيوس جونيور مقابل انضمامه إلى "الميرنغي".

وأوضحت أن الأداء المميز لجونيور، دفع جماهير فلامينجو لمطالبة ريال مدريد بدفع المزيد من الأموال من أجل ضم اللاعب.

وكتب البعض أن فينيسيوس جونيور أفضل لاعب في العالم بالوقت الحالي، وأضاف آخر: "نريد كريستيانو رونالدو و100 مليون يورو مقابل جونيور"، وآخرون كتبوا :"إنه يلعب مثل الظاهر رونالدو"، بحسب موقع "كوورة" الرياضي.

ولفتت صحيفة (سبورت) إلى أن فينيسيوس جونيور (17 عاما) سجل هدفين في أول ظهور له ببطولة كأس ليبرتادوريس، ولديه معدل تهديفي أفضل من نيمار دا سيلفا وجابرييل جيسوس في هذا السن، حيث سجل مهاجم فلامينجو 10 أهداف في 1613 دقيقة مقابل 8 أهداف لنجمي باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي.

يذكر أن ريال مدريد قد أعلن عن تعاقده مع فينيسيوس جونيور مقابل 61 مليون يورو.

"لا تقارنوا أحد بي"

في سياق آخر، أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أنه لا يوجد لاعب آخر يمكن مقارنته معه من حيث الموهبة والأخلاق والتفاني في الملعب .

وقال في تصريحات نشرتها صحيفة ماركا الإسبانية: "في بداياتي حلمت أن أصبح أفضل لاعب في العالم ، أصدقائي كانوا ينظرون لي ويتعجبون مما أقوله ، كنت أقول ذلك على سبيل المتعة والمزاح .. لكن كنت متأكد أنني أمتلك الإمكانيات لذلك" .

وتابع: "عندما وصلت لمانشستر لم أشاهد العديد من اللاعبين الذين يملكون مثل موهبتي وطموحي وعملي في كرة القدم" .

وأضاف: "لا يُمكن أن يُقارن بي أحد، لن يكون هناك كريستيانو رونالدو آخر، أنت ستبقى أنت وأنا سأبقى أنا، ولا يوجد لاعب آخر يتم مقارنته بي". وفقا لما ورد بموقع "سبورت 360" الرياضي.

يذكر أن كريستيانو رونالدو توج بجائزة الكرة الذهبية في 5 مناسبات، كانت آخرها في العام الماضي بعد أن نجح في قيادة ريال مدريد لإحراز بطولة دوري أبطال أوروبا ولقب الدوري الإسباني.