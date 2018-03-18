ووضع الأهلي قدما في دور المجموعات بفوزه الكبير ذهابا 4-صفر، ثم جدد فوزه على منافسه بفضل ثلاثة أهداف من محمد جابر "ميدو" (14) والمغربي وليد أزارو (32) ووليد سليمان (82)، فيما كان الهدف الوحيد لبطل الغابون عبر ديفيد ماسامبا (44).

وأبدى المدير الفني للأهلي، حسام البدري، سعادته بتجديد الفوز على مونانا، قائلا إن الفوز والصعود لدوري المجموعات خطوة مهمة جدا في مشوار السعي لاستعادة اللقب الافريقي".

وأضاف البدري "واجهنا ظروفا صعبة في مباراة اليوم، في مقدمتها الظروف المناخية وارتفاع الرطوبة، حيث تسبب ذلك في تعديل طريقة اللعب أكثر من مرة خلال المباراة".

من ناحيته، أشار مدير الكرة في النادي سيد عبد الحفيظ إلى أن الأهلي "استطاع الفوز في مباراة العودة على ملعب مونانا الغابوني لأنه تعامل مع المباراة بجدية وتجاهل نتيجة الذهاب المميزة التي حققها الأهلي في القاهرة".

ووصل إلى دور المجموعات الوداد البيضاوي المغربي حامل اللقب رغم خسارته أمام مضيفه وليامزفيل اثلتيك الإيفواري صفر-2، وذلك لفوزه ذهابا بنتيجة كاسحة 7-2.

وتقام قرعة دور المجموعات في 21 الشهر الحالي حيث توزع الفرق الـ16 المتأهلة الى أربع مجموعات.