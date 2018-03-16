وتعرض لويس للإصابة خلال مباراة فريقه ضد لوكوموتيف موسكو الروسي في الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، الخميس، وخرج محمولا قبل أن تثبت الفحوصات "إصابته في قصبة الساق اليسرى" بحسب بيان للنادي.

ولم يشر النادي إلى الفترة، التي سيغيبها لويس عن الملاعب، لكن بحسب الصحف الإسبانية، فإن إصابة مماثلة تستدعي الغياب لمدة شهرين على الأقل، ما يعني على الأرجح عدم خوضه أي مباراة في صفوف أتلتيكو مدريد لما تبقى من الموسم.

ولا شك بأن تواجده ضمن التشكيلة الرسمية البرازيلية لمونديال الصيف المقبل، مشكوك فيها لاسيما بأنه في حاجة إلى استعادة إيقاعه.

ولن يشارك لويس بالتالي في المباراتين الوديتين لمنتخب بلاده ضد روسيا وألمانيا في 23 و27 الحالي، بعد أن كان ضمن التشكيلة التي استدعاها المدرب تيتي مطلع الأسبوع الحالي.

وسيستفيد من غياب لويس في صفوف أتلتيكو، الفرنسي لوكاس هرنانديز، الذي استدعي لصفوف منتخب بلاده، الخميس، للمرة الأولى في مسيرته، أما في صفوف المنتخب البرازيلي، فقد يكون المستفيد الأكبر، أليكس ساندرو، مدافع يوفنتوس الإيطالي.