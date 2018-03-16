ويواجه المنتخب الويلزي في البطولة نظيره الصيني في مدينة نيانجفي في 22 مارس الجاري، في حين تلتقي أوروغواي مع جمهورية الشيك في اليوم التالي. وبعد ذلك بثلاثة أيام سيلعب منتخب ويلز في النهائي أو في مباراة تحديد المركز الثالث.

وقال غيغز في تصريحات نقلتها وسائل إعلام بريطانية "جميع اللاعبين يعدون أنفسهم لخوض المباراتين.

ونقلت رويترز عن غيغز قوله "بالنسبة لبعض اللاعبين فإن الرحلة ستكون فرصة مثالية لخوض مباريات، واللعب لوقت أطول وهذا ينطبق على غاريث".

وشارك بيل بديلا خلال مباراتي فريقه ريال مدريد في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جرمان الفرنسي.