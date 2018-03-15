خماسية أتلتيكو الفائز ذهابا (3-صفر) حملت توقيع الأرجنتيني أنخل كوريا (16) وساوول نيغويز (47) وفرناندو توريس (65 من ركلة جزاء و70) والفرنسي أنطوان غريزمان (85)، فيما سجل للخاسر البولندي ماشيي ريبوس (20).

وبدأ أتلتيكو الذي بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين عامي 2014 و2016، مشواره هذا الموسم في المسابقة القارية الأم، لكن احتلاله المركز الثالث في دور المجموعات جعله يكمل المشوار في يوروبا ليغ.

وغاب عن "كولتشونيروس" المتوج باللقب مرتين في 2010 و2012، مهاجمه الإسباني دييغو كوستا الذي يعاني من كدمة خفيفة، والفرنسي كيفن غاميرو لإصابته بتقلص عضلي في فخذه اليمن، فيما شارك هدافه الفرنسي غريزمان في آخر نصف ساعة.