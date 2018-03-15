نشر نيمار على موقع "تويتر" تغريدةً قال فيها بالبرتغالية: "ينبغي أن يكون لديك موقف إيجابي، وتحقيق أفضل النتائج مهما كان الوضع الذي أنت عليه... ستيفن هوكينغ".

وبالرغم من الرسالة الإيجابية والمؤثرة لتغريدة نيمار، إلا أن الصور التي أرفقها بالتغريدة قد أغضبت كثيرين من متابعيه والبالغ عددهم 38.6 ملايين شخص، إذ ظهر ضاحكاً وهو يجلس على كرسي متحرك.

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، فإن صورة نيمار قد أغضبت متابعي النجم البرازيلي، والذين رأوا بأن هناك طرقاً أفضل كان يمكن لنيمار اللجوء إليها لإبداء حزنه على هوكينغ، بدلاً من نشره لهذه الصورة، التي تفسر كسخرية من عالم الفيزياء الشهير.

ونقلت الصحيفة تعليقات عدد من المغردين، الذين قالوا بأن نيمار، والذي يتعافى حالياً من جراحة أجريت له في قدمه، قد ارتكب خطأ فادحاً بظهوره على كرسي متحرك قد يكون يستخدمه بالفعل، إلا أن ذلك يعد استخفافاً بالمعاناة الطويلة التي عاشها هوكينغ على كرسيه المتحرك لعقود.

جدير بالذكر أن عالم الفيزياء البريطاني الشهير ستيفن هوكينغ، كان قد توفي في ساعة مبكرة من يوم الأربعاء الماضي، عن عمر ناهز 76 عاماً، وذلك بعد إصابته بمرض التصلب الضموري العضلي الجانبي، منذ أن كان في الحادية والعشرين من عمره.

وقد لزم هوكينغ كرسيا متحركا معظم سنوات حياته، ومع تدهور حالته اضطر إلى الحديث عبر جهاز إلكتروني والتواصل مع الآخرين بتحريك حاجبيه.