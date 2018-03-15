أبو ظبي - سكاي نيوز عربية استدعى ديديه ديشان مدرب المنتخب الفرنسي، الخميس، وسام بن يدر مهاجم إشبيليه الإسباني، بعدما سجل ثنائية في مرمى مانشستر يونايتد بدوري أبطال أوروبا في وقت سابق هذا الأسبوع.