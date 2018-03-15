أبو ظبي - سكاي نيوز عربية استدعى ديديه ديشان مدرب المنتخب الفرنسي، الخميس، وسام بن يدر مهاجم إشبيليه الإسباني، بعدما سجل ثنائية في مرمى مانشستر يونايتد بدوري أبطال أوروبا في وقت سابق هذا الأسبوع.
وأحرز بن يدر ثنائية في استاد أولد ترافورد ليقود أشبيلية لدور الثمانية بعد التفوق 2-1 على يونايتد الثلاثاء.
والتحق مهاجم تولوز السابق، البالغ عمره 27 عاما، بقائمة أعلنها المدرب ديدييه ديشان لمواجهة كولومبيا وديا يوم 23 مارس ثم روسيا مستضيفة كأس العالم بعدها بأربعة أيام.
وتنافس فرنسا في المجموعة الثالثة بكأس العالم بجانب أستراليا وبيرو والدنمارك.