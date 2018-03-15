وبحسب الصحيفة، فقد بلغت حصيلة الأهداف التي سجلها ريال مدريد في هذا الموسم منذ بداية العام الحالي 37 هدف، ليتصدر بذلك قائمة الأندية الأكثر تهديفاً في الدوريات الأوربية الأربع الكبرى في منافسات العام الحالي 2018.

وحلّ نادي باريس سان جيرمان في المرتبة الثانية بـ35 هدف، بينما جاء نادي بايرن ميونخ الألماني في المركز الثالث برصيد 28 هدف.

وبيّن الموقع أن 12 لاعباً سجلوا أهداف الفريق الملكي في 2018، وفي مقدمتهم البرتغالي كريستيانو رونالدو برصيد 14 هدف.