وأحرز ميسي هدفين وصنع آخر لعثمان ديمبلي، ليفوز صاحب الأرض 3- صفر ويتأهل لدور الثمانية بالانتصار 4-1 في النتيجة الإجمالية. ولم يكن تشلسي محظوظا بعدما حرمه إطار المرمى من التسجيل مرة أخرى.

وسدد ويليان مرتين في القائم في مباراة الذهاب، فيما سدد ماركو سالونسو ركلة حرة في القائم، ورد إطار المرمى ضربة رأس من أنطونيو روديغر قرب النهاية.

وقال كونتي: "لسنا نادمين. لو شاهدتم المباراة لتأكدتم من أن النتيجة النهائية ظالمة. اهتزت شباكنا بهدف وبدايتنا كانت سيئة للغاية. سددنا في القائم أربع مرات وهذا أمر غريب".

وأضاف: "يجب أن أكون صادقا. أنا فخور للغاية بلاعبي فريقي. يجب علينا مواصلة العمل بهذه الطريقة وهذه الرغبة في القتال سويا".

وكان تشلسي الطرف الأفضل في التعادل 1-1 في مباراة الذهاب، لكن في كتالونيا تفوق عليه ميسي الذي سجل هدفين من بين ساقي الحارس تيبو كورتوا، ليرفع رصيده إلى 100 هدف في دوري الأبطال.

واعترف حارس بلجيكا بالخطأين وتحمله النقد. وقال كورتوا: "(بالنسبة) للهدف الأول لم أتوقع أن يسدد ميسي من هذه الزاوية، وكنت بطيئا في التحرك بساقي. كان خطأ مني".

وأضاف: "الأمر مزعج، لكن ليس على الاختباء. يجب أن أتحمل المسؤولية واعترف بارتكاب الأخطاء والتقدم للأمام".