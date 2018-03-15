نجم برشلونة قاد فريقه إلى دور الثمانية في المسابقة الأقوى أوروبيا على صعيد الأندية، بعدما سجل مرتين في مرمى الحارس البلجيكي لتشلسي كورتوا، خلال المواجهة التي انتهت بثلاثية نظيفة للإسبان، علما أن مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بالتعادل بهدف في كل شبكة.

ميسي واصل هوايته في تحطيم الأرقام القياسية الشخصية خلال المباراة حيث كان الهدف الأول الذي أحرزه هو الأسرع له خلال مسيرته سواء مع برشلونة أو منتخب الأرجنتين، حيث أحرزه في الدقيقة الثالثة من المباراة وتحديدا بعد 127 ثانية من ركلة البداية، وفقا لشبكة أوبتا المتخصصة في الإحصائيات الرياضية.

وبإحرازه الهدف الثاني بات ميسي اللاعب الثاني في تاريخ المسابقة الذي يحرز 100 هدف بعد نجم ريال مدريد رونالدو.

ميسي يتفوق على رونالدو كونه استطاع الوصول لـ 100 هدف خلال 123 مباراة خاضها في دوري الأبطال، أما رونالدو فوصل إلى الرقم بعد خوضه 137 مباراة، أي أن ميسي يتفوق بـ 14 مباراة أقل.

وبشكل أكثر دقة فإن ميسي وصل للرقم 100 بعد 10090 دقيقة خاضها في البطولة، فيما رونالدو وصل لنفس عدد الأهداف بعد 11848 دقيقة، كما يتفوق ميسي في عدد التسديدات التي احتاجها للوصول لهذا الرقم من الأهداف فوصل إليه بعد 524 تسديدة، أي أقل بـ 266 تسديدة عن رونالدو، الذي وصل لمئة هدف بعد 790 تسديدة.

ومن المذهل أيضا أن ميسي وصل للهدف مئة في عمر أقل عن رونالدو، حيث حقق هذا الإنجاز وهو يبلغ من العمر 30 عاما و263 يوما، فيما وصل رونالدو لنفس الرقم عندما كان يبلغ 32 عاما و72 يوما.