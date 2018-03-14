وسجل يوفنتوس هدفا في كل شوط عن طريق غونزالو هيغواين وبليزماتودي في أداء فعال على نحو معتاد من حامل اللقب الذي أصبح قريبا من إحراز لقبه السابع على التوالي.

كما حافظ يوفنتوس على نظافة شباكه للمباراة الثامنة على التوالي في الدوري، ولم يستقبل أي هدف في الدوري هذا العام، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وأنهى أتلانتا المباراة بعشرة لاعبين بعد حصول جيانلو مانشيني على إنذارين في دقيقتين ليتم طرده.

ويعود الفضل في هدف يوفنتوس الافتتاحي إلى دوغلاس كوستا، إذ حصل الجناح البرازيلي على الكرة في منتصف ملعب فريقه ثم ركض لمسافة 50 مترا قبل أن يمرر إلى هيغوين، الذي سدد في شباك الحارس إيتريت بيريشا.

وهذا هو الهدف 15 للمهاجم الأرجنتيني في الدوري هذا الموسم.

وطرد مانشيني في الدقيقة 79 بعد مخالفتين متتاليتين ضد هيغوين وجيورجيو كيليني وأضاف يوفنتوس الهدف الثاني على الفور.

وأرسل باولو ديبالا تمريرة عرضية منخفضة إلى منطقة الجزاء باتجاه هيغوين، الذي مرر إلى ماتودي غير المراقب ليسجل الهدف الثاني.

ويملك يوفنتوس 74 نقطة من 28 مباراة، بينما لدى نابولي 70 نقطة. ويحل يوفنتوس ضيفا على سبال يوم السبت حيث سيكون أمام فرصة لتوسيع الفارق إلى 7 نقاط، قبل أن يلتقي نابولي مع جنوة يوم الأحد.