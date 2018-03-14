وتم توقيع المذكرة في مقر مجلس أبوظبي الرياضي، بحضور الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي عارف حمد العواني، والأمين العام لمجلس دبي الرياضي سعيد حارب.

ونشر مجلس أبوظبي الرياضي على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "توتير" وقائع المؤتمر الصحافي الذي عقد الاربعاء جاء فيه، " بتوجيهات سامية من القيادة الرشيدة، مجلسا أبوظبي ودبي الرياضيين يعلنان عن دمج طوافي أبوظبي ودبي للدراجات الهوائية وتنظيم طواف موحد يحمل اسم "طواف الإمارات للدراجات الهوائية لعام 2019.

وتعد هذه المبادرة رياضية خطوة مهمة، يسعى القائمون عليها إلى ترسيخ مكانة وسمعة دولة الإمارات على الصعيدين المحلي الدولي.