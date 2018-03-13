وبحسب "رويترز"، فإن العقد الحالي للسعيد، والذي يعتبر ركيزة أساسية في المنتخب المصري المتأهل لكأس العالم، كان سينتهي بنهاية الموسم الجاري، وقد ارتبط اسمه بالانتقال للغريم التقليدي الزمالك.



وكان سيد عبد الحفيظ مدير كرة القدم في الأهلي، أبلغ موقع النادي على الإنترنت بأن السعيد وقع على عقد جديد لمدة موسمين.



وقال السعيد، الذي انضم من الإسماعيلي عام 2011، في فيديو نشره موقع الأهلي "الحمد لله مددت عقدي لمدة عامين مع الأهلي ومنذ البداية كنت أرغب في ذلك ولكن لظروف خارجة عن إرادتي طالت فترة التفاوض والحمد لله انتهت القضية لأنني كنت أريد الاستمرار مع فريقي".



وجاء الإعلان عن تمديد عقد السعيد بعد يوم واحد من تجديد عقد الظهير الأيمن الدولي أحمد فتحي لمدة عامين بعد تكهنات بشأن انتقاله للزمالك أيضا.



وكانت جماهير الأهلي قد وجهت هتافات ضد فتحي والسعيد خلال الفوز 4-صفر على مونانا الغابوني في دوري أبطال إفريقيا بسبب تقارير عن رفضهما البقاء في النادي.