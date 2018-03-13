وتعليقا على أسئلة الجماهير المتكررة وكان فحواها "أين محمد صلاح؟"، رد اللاعب بسخرية عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" قائلاً: "توقفوا عن سؤالي عنه هو ليس في جيبي، أقسم على ذلك".

وكان آشلي يونغ قد تمكن من فرض رقابة لصيقة على محمد صلاح، ومنعه من التسجيل للمرة السابعة على التوالي في منافسات الدوري "بريميرليغ"، ليمنعه مؤقتا من الانفراد بصدارة هدافي المسابقة، وذلك خلال مباراة الفريقين التي جمعتهما السبت، وانتهت لصالح يونايتد 2-1.

ويتصدر محمد صلاح قائمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 24 هدفا، بالتساوي مع هاري كين.

من جانب آخر، تصدر محمد صلاح قائمة اللاعبين الذين ارتفعت قيمتهم السوقية خلال الأشهر الستة الماضية.

وارتفعت قيمة "الفرعون الصغير" السوقية بمعدل 92 مليون دولار، إذ كانت 108 ملايين دولار، في سبتمبر، ووصلت إلى 200 مليون دولار خلال الشهر الحالي، وذلك وفق دراسة أجراها موقع CIES المختص بإحصاءات رياضة كرة القدم.