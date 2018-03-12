ووقعت الأحداث، التي تدخلت فيها الشرطة في السادس من مارس الجاري خلال مباراة فريق الأهلي مع فريق مونانا الغابوني، والتي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي وانتهت بفوز الأول 4-0.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات خطيرة في الأحداث، التي وصفتها السلطات بـ"الشغب".

وأعلنت النيابة المصرية أن المشتبه بهم اتهموا بـ"تكوين جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها تعطيل عمل مؤسسات الدولة وإتلاف المال العام والتجمهر والاعتداء على رجال الشرطة".

يشار إلى أن روابط مشجعي كرة القدم في مصر اشتبكت لمرات عدة مع الشرطة، لاسيما خلال ثورة 25 يناير عام 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.

وفي عام 2012، قتل 74 من رابطة مشجعي النادي الأهلي (ألتراس) في أحداث الشغب الأكثر دموية في تاريخ كرة القدم المصرية.