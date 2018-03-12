وذكرت صحيفة "آس" الصادرة من مدريد أن ريال مدريد لطالما اعتمد على سياسة "مجرة النجوم" في الإدارة، التي تعني التعاقد مع نجم كبير جدا كل صيف، ولكن هذا الأمر لم يتحقق منذ انتقال الويلزي غارث بيل قبل 5 أعوام، مما يزيد احتمالية أن نجما كبيرا في طريقه لـ"مجرة النجوم" هذا الصيف.

تقارير عدة تشير إلى أن البرازيلي نيمار، نجم باريس سان جرمان، سيمثل صفقة "الانتقال الكبير" لريال مدريد، ولكن قيمة فسخ عقده تبلغ 400 مليون يورو، وهي الطريقة الوحيدة التي قد يتخلى فيها باريس سان جرمان عن نجمه الأول.

ولإنفاق 400 مليون يورو من أجل نيمار، على ريال مدريد التخلص من بعض اللاعبين للتوصل لتوازن مادي، ورشحت الصحيفة الويلزي غارث بيل والفرنسي كريم بنزيمة والإسباني إسكو والكوستاريكي كيلور نافاس، للمغادرة هذا الصيف، تنفيذا لرغبة إدارة ريال مدريد.

وقيّمت الصحيفة انتقال بيل بـ75 مليون يورو، وبنزيمة بـ50 مليون يورو، وإسكو بـ75 مليون يورو، ونافاس بـ18 مليون يورو، ولكن انتقال الأخير سيعني إنفاق مبلغ كبير للحصول على حارس عملاق.

بيع هؤلاء اللاعبين سيساهم بالوصول لأكثر من نصف قيمة فسخ عقد نيمار، وربما يكمل "الملكي" القيمة الكاملة من خزينة النادي.