وخطفت خسارة كين مهاجم انجلترا ومتصدر هدافي توتنهام، الذي خرج بإصابة في الكاحل بعد نصف ساعة، بريق الانتصار الصعب الذي تأكد بفضل اهتزاز شباك صاحب الأرض بهدفين متأخرين، وفق "رويترز".

وجاء هذا الانتصار عقب الخسارة المحبطة أمام يوفنتوس في دور 16 لدوري أبطال أوروبا، الأسبوع الماضي.

وقال ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام "كان تحديا ضخما عقب مباراة الأربعاء لكن الفريق أظهر شخصية قوية"، مضيفا أن الهداف كين سيخضع لفحص بالأشعة لتحديد مدى خطورة إصابته.

ودفع هذا الانتصار بتوتنهام للتقدم بفارق نقطة واحدة ومركز واحد عن ليفربول ليحتل المركز الثالث برصيد 61 نقطة من 30 مباراة ويستعيد فارق الخمس نقاط مع غريمه اللندني تشلسي صاحب المركز الخامس.