وقالت الصحيفة الإسبانية إن ميسي سيغيب عن اللقاء لأسباب شخصية، مضيفة أن الأمر يتعلق بولادة زوجته أنتونيلا روكوزو لطفلهما الثالث.

وأكدت الصحيفة أن غياب ميسي لا يرتبط بإصابة أو ما شابه ذلك لكن بسبب ولادة زوجته.

وتابعت أن هذا الغياب جاء في وقت يحتاجه النجم الأرجنتيني لنيل قسط من الراحة قبل مواجهة تشلسي في دوري أبطال أوروبا.

والتقى ميسي مع أنتونيلا، التي تنتمي لروزاريو أيضا، عند نشأتهما في المدينة، وأنجبا تياغو وماتيو.