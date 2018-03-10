ونفى ألفيس تلك الحادثة، واصفاً هذه التقارير بالهراء والأكاذيب العارية عن الصحة.

وأظهرت لقطات فيديو نشرتها معظم وسائل الإعلام الإسبانية قيام المدافع البرازيلي داني ألفيس بفرك أنفه بأصابعه، قبل أن يمسح الفضلات التي خرجت بملابس كريستيانو رونالدو.

وحدثت بعض المشادات بين كلا اللاعبين في مباراة يوم الثلاثاء الماضي على ملعب حديقة الأمراء، والتي أسفرت عن فوز ريال مدريد بهدفين مقابل هدف وتأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وفقا لما ذكر موقع "سبورت 360" الرياضي.

ونفى مدافع برشلونة السابق جميع الادعاءات التي بثتها الصحف الإسبانية خلال الأيام الماضية، وأكد أنه يرفض اتهامه بالانتقام من رونالدو من خلال مسح أنفه بملابس النجم الدولي البرتغالي.

وكتب داني ألفيس في حسابه الشخصي على موقع تويتر: "ليس من المؤلم أن يتم إقصاء فريقي لأن هذا جزء من الرياضة، لكن الشيء الغريب أن نرى أشياء سخيفة مثل هذه، سأستمر في التنافس مثلما فعلت وأترك هذا الهراء للأغبياء".