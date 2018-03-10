سجل للاتفاق محمد الكويكبي (57) والسلوفاكي فيليب كيس (86 من ركلة جزاء)، وللهلال محمد الشلهوب (90+4).

وحاول الاتفاق مفاجأة الهلال بالضغط عليه في ملعبه في ربع الساعة الأول دون أن يتمكن من التسجيل في مرمى الدولي العماني علي الحبسي وإرباك حسابات ضيفه قبل أن يتراجع لتضييق المساحات في منتصف ملعبه امام لاعبي الهلال.

واعتمد الاتفاق بعد ذلك على الهجمات المرتدة، ونجح في التسجيل من إحداها عن طريق عبد الرحمن العبود لكن حكم اللقاء ألغى الهدف بداعي التسلل (20).

وشهدت بداية الشوط الثاني تحسنا في أداء الهلال الذي ضغط وسنحت له الفرصة مرتين لكن تدخل الحارس الجزائري رايس مبولحي والدفاع حرمه من افتتاح التسجيل.

وقاد عبد الرحمن العبود هجمة مرتدة ومرر الكرة لأحمد الشيخ الذي ناولها على طبق من ذهب لمحمد الكويكبي في مواجهة الحبسي، وسجل الهدف الأول لأصحاب الارض (57).

وفي ظل اندفاع الهلال لتعديل النتيجة، واستمر الاتفاق بالهجمات المرتدة، وقاد الظهير الأيسر حسين السيد إحداها وحصل على ركلة جزاء نفذها السلوفاكي كيس بنجاح (86).

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، قلص المخضرم محمد الشلهوب الفارق ليتوقف رصيد الهلال حامل اللقب عند 49 نقطة مقابل 33 للاتفاق الخامس.

وصبت النتيجة في مصلحة الأهلي الثاني الذي قلص الفارق الى نقطة واحدة وأنعش آماله بالمنافسة على اللقب بعد فوزه على مضيفه القادسية 1-صفر سجله معتز هوساوي في الدقيقة 55 من زمن اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الراكة.

وساهمت الخسارة في تأزيم موقف القادسية الذي توقف رصيده عند 22 نقطة وبات مطالبا بالفوز في مبارياته المقبلة لضمان البقاء في الدرجة الاولى خصوصا بعد فوز الرائد على مضيفه أُحد 3-1 على ملعب مدينة الامير محمد بن عبد العزيز الرياضية في المدينة

وسجل البرازيلي تراباي أديسون (5) والغيني إسماعيل بنغورا (32 من ركلة جزاء) وصالح الشهري (59) أهداف الرائد لينعش آماله بالقباء بعدما ارتفع رصيده الى 20 نقطة.

وسجل المالي ماموتو ندياي (74) هدف أحد الذي عاد إلى المركز الأخير برصيد 18 نقطة.