وغالبا ما كان يتم رفض دخول البرازيليين إلى العاصمة الإسبانية، منذ عام 2000، الأمر الذي أدى إلى خلاف دبلوماسي بين البلدين.

ووفقا لتقارير رسمية، فقد تم منع 1902 برازيليا من دخول مطار باراخاس عام 2009، من بينهم طفل شاب يبلغ من العمر 17 عاما، كان يأمل في وضع بصمته بإحدى الأندية الأوروبية.

دخل آنذاك الصبي في نوبة من البكاء، حين كان يشرح لرجال الشرطة أنه لا ينوي البقاء في مدريد، مشيرا إلى أنه حجز رحلة إلى مارسيليا، لكن جهوده ذهبت أدراج الرياح، فوجد نفسه عائدا إلى ساو باولو.

إصرار روبرتو فيرمينو، الذي يبلغ من العمر الآن 26 عاما، على اللعب في أوروبا لم يتوقف، حيث واصل الكفاح والمتابرة إلى أن حط أقدامه في فريق ليفربول الإنجيلزي.

واستطاع فيرمينو أن يكسب ود أنصار ليفربول، الذين يقدرونه كثيرا، شأنهم شأن مدرب الفريق يورغن كلوب، الذي يقول عنه "إنه لاعب من الطراز العالمي".

ويقدم "الريدز" أداء مميزا في الآونة الأخيرة بقيادة المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبرتو فيرمينو.

ويحتل حاليا فريمينو المركز السادس في قائمة هدافي "البريمرليغ" برصيد 13 هدفا، بفارق 11 هدفا عن المتصدرين هاري كين ومحمد صلاح (24 هدفا).